Javi Medina le da máxima importancia a la Copa: “Te da la oportunidad de jugar con los mejores equipos del país”

Javi Medina pone los cinco sentidos de Unionistas en la Copa del Rey. El técnico sevillano sabe del escaparate que puede significar la competición del KO y quiere un equipo serio ante el Real Ávila en el Adolfo Suárez.

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Sobre el partido de pretemporada en Ávila. “Hace ya varias semanas de ese partido y en la primera no fuimos el equipo que queríamos ser, no fuimos agresivos y la segunda parte sí mejoramos. Tuvieron un nivel de intensidad y agresividad muy alto en pretemporada y entendemos que en Copa del Rey subirán ese nivel”.

Importancia para la Copa del Rey. “Muchísima. Es una competición muy atractiva para todos y te da la oportunidad de jugar con los mejores equipos del país. También es un escaparate para todos”.

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¿Qué Unionistas se verá en Ávila? “Hemos visto dos imágenes diferentes. En Ferrol fuimos un equipo de mucha pausa y el otro día fuimos de mucho vértigo. La virtud está en el medio”.

Convocatoria. “El único que creemos que no va a llegar es Juanma, que sigue sintiendo unos problemas en el pubis. Van a venir chicos del filial y del juvenil con nosotros”.

¿Habrá cambio en la portería? “Emilio es uno de los veintitrés en la convocatoria y veremos. Es un partido donde llevamos muchos jugadores disponibles, que es muy positivo. Hemos hecho dos buenas sesiones de entrenamiento, que hemos podido entrenar hoy en el Reina”.

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¿El dinero se invertirá en fichar un delantero? “Primero es importante porque es un escaparate para todos y traer la Copa al Reina. Y sacar ventaja económica. El club está limitado en lo económico y si podemos hacer un esfuerzo, poder hacerlo”.