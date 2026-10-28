Óscar Puente revela que el centro de control autorizó al AVE a reanudar la marcha pese a una señal roja que le obligaba a detenerse

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado este miércoles que el choque entre dos trenes registrado en Urda (Toledo) se produjo después de que el AVE siniestrado reanudara la marcha pese a tener una señal roja que le obligaba a detenerse. Según ha detallado, el centro de control de Adif en Atocha autorizó al convoy a circular con normalidad después de que un fallo de comunicación dejara sin el sistema de seguridad LZB a un tramo ferroviario de 63 kilómetros.

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Puente ha comenzado su comparecencia trasladando su pesar por lo ocurrido y su solidaridad con las víctimas y sus familiares. “Estamos absolutamente devastados”, ha señalado, antes de reconocer que los afectados están pasando por “un calvario”.

El ministro ha pedido cautela con los horarios, al tratarse de las primeras informaciones recopiladas durante la mañana, y ha calificado de “inverosímil” un accidente por alcance en la red ferroviaria española.

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