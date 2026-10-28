Un accidente entre dos trenes de alta velocidad corta la línea Madrid-Andalucía

Un accidente por alcance entre dos trenes de alta velocidad ha interrumpido la circulación en la línea ferroviaria Madrid-Andalucía durante la mañana de este miércoles, según ha informado Adif a través de su cuenta oficial en X.

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El incidente se ha producido a las 8:54 horas en la provincia de Toledo, en el entorno de Urda, en el punto kilométrico 118. En la colisión se han visto implicados un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, ambos con trayectos entre Madrid y Sevilla, según la información difundida por Adif.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, efectivos de Protección Civil de varias localidades de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva (UVI) para atender la emergencia.

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