Iker Muniain, en la previa frente al Celta: “Mañana hay que dar más de lo que tienes”

La ilusión por la Copa del Rey. “Es muy ilusionante y muy bonito. Es emocionante, lo afronto de esta manera y uno nunca se cansa de jugar este tipo de partidos y eliminatorias. Veo a los chicos con ese espíritu copero y el ambiente que se está generando ya”.

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La dificultad de descifrar al Celta. Muniain reconoció que la amplitud de la plantilla gallega y su participación en varias competiciones complican la preparación del encuentro. “Es la incógnita de los jugadores con los que va a salir el rival. Están en tres competiciones. Tienen una plantilla amplia que va rotando y es un poco difícil descifrarlo. Su calendario es muy apretado. Vamos a ver, no sé si harán muchos cambios. Si meten a alguien del filial, está en Segunda y tienen un nivel altísimo. Juegue quien juegue, nos lo pondrá dificilísimo”.

La posibilidad de dar la sorpresa. El entrenador del Salamanca UDS defendió las opciones de su equipo pese a la diferencia de categoría y reivindicó la esencia del torneo copero. “Mi experiencia como jugador contra equipos más modestos… A mí me gustaba mucho, creo que es la esencia del fútbol, de esta competición, que te permite enfrentarte a cualquier rival. Pocas veces recuerdo que las primeras eliminatorias hayan sido fáciles. Yo confío ahora, en mi caso, en que siempre puede haber sorpresas, en que se puede hacer frente. Hay que ser honesto: jugamos contra un equipo de Primera, pero yo confío”.

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Las claves para competir ante el Celta. Muniain considera que su equipo tendrá que elevar su nivel para tratar de superar al conjunto gallego. “Lo importante de mañana es todo. Mañana hay que dar más de lo que tienes. Cuando vas en el coche y con las luces rojas, que no quede nada”. El técnico también destacó la necesidad de ser agresivos en los duelos, desactivar los ataques del rival y mostrarse eficaces, con especial atención a las acciones a balón parado.

Fieles al estilo de juego. Pese a la entidad del rival, el entrenador insistió en que el Salamanca UDS no debe renunciar a sus señas de identidad. “Hay que ser leal a tu estilo. Porque venga un equipo no voy a hacer otras cosas. La identidad de los equipos está para algo. Hay que ser fieles a lo que trabajamos en el día a día”.

El papel de la afición en el Helmántico. Muniain destacó la importancia del ambiente que se genere en el estadio para afrontar una eliminatoria de estas características. “Eso es la Copa. Las eliminatorias, cuando llegas al estadio y miras los ojos de la gente. Es una noche importante, todo empieza ahí. Sabemos que nuestra afición va a estar con nosotros. Trataremos de que esta corriente de energía llegue al campo”.

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El técnico considera que ese impulso puede marcar diferencias durante el encuentro. “Muchas veces ese impulso de la afición te lleva. Te da para un esprint más, para darle más fuerte, tener más energía… Es lo que tiene el fútbol, lo que no ves, pero sientes”.

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Las felicitaciones por el Balón de Oro. Al margen de la eliminatoria, Muniain quiso destacar el reconocimiento recibido por distintos representantes del fútbol español. “Quería hacer una mención especial a todos los premiados. Creo que es un momento en el que el fútbol español está de enhorabuena, tanto jugadores como jugadoras y entrenadores. Es un motivo para estar contento como profesional y como protagonista de nuestro fútbol. Es bonito y una invitación a cada uno a mantener esta ambición y este nivel, y poder algún día aspirar a cosas tan importantes”.

El reconocimiento a Luis de la Fuente. El entrenador del Salamanca UDS felicitó al seleccionador español por su distinción como mejor entrenador y recordó la relación que mantienen desde que coincidieron en Lezama y en las categorías inferiores de la selección. “Tengo una buena relación y me alegro por lo que está consiguiendo”.

Unai Simón, mejor portero del mundo. Muniain también dedicó unas palabras a su antiguo compañero y amigo, al que felicitó por el galardón. “Quiero mandarle mi felicitación, mostrarle mi alegría y resaltar los valores que siempre ha demostrado. Dio un discurso muy emocionante y demostró una vez más lo que es a nivel profesional y personal”.