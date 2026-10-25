La victoria no saca a Unionistas de la zona de descenso

La victoria de Unionistas ante el Bilbao Athletic no saca a los charros de los puestos de descenso, pero sí hace que los de Javi Medina escalen dos puestos en la tabla clasificatoria.

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Los blanquinegros ocupan el decimosexto puesto de Primera RFEF y solo la diferencia de goles con el Barakaldo hace que Unionistas esté en la zona roja.

Ahora, los de Javi Medina tendrán que viajar a Ávila para medirse al conjunto abulense en el duelo de Copa. El choque se disputará el jueves a las 20 horas en el Adolfo Suárez.