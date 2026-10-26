Ciudad Rodrigo competirá por tener la iluminación navideña "más deseada" de España

Ciudad Rodrigo es uno de los 34 pueblos de España que competirá por tener la iluminación navideña "más de deseada" del país.
De Castilla y León, solamente Ciudad Rodrigo y Candeleda, en Ávila, han sido los municipios seleccionados por Ferrero Rocher para medirse en un duelo directo en el que serán los ciudadanos quienes decidan con su voto cuál de los dos representará a Castilla y León en la decimotercera edición de oro de “Juntos Brillamos Más”.
Los otros pueblos participantes son:
- Andalucía - Olvera (Cádiz) y Cazorla (Jaén)
- Aragón - Albarracín (Teruel) y Daroca (Zaragoza)
- Asturias - Llanes (Asturias) y Nava (Asturias)
- Cantabria - Reinosa (Cantabria) y Potes (Cantabria)
- Castilla-La Mancha - Almagro (Ciudad Real) y Alcaraz (Albacete)
- Castilla y León - Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Candeleda (Ávila)
- Cataluña - Besalú (Girona) y Montblanc (Tarragona)
- Comunidad de Madrid - Los Molinos (Madrid) y Buitrago del Lozoya (Madrid)
- Comunidad Valenciana - Bocairent (Valencia) y Sant Mateu (Castellón)
- Extremadura - Olivenza (Badajoz) y Coria (Cáceres)
- Galicia - Betanzos (A Coruña) y Mondoñedo (Lugo)
- Islas Baleares - Sant Francesc Xavier (Formentera) y Muro (Mallorca)
- Islas Canarias - Buenavista del Norte (Canarias) y Villa de Mazo (Canarias)
- La Rioja - Nájera (La Rioja) y Alfaro (La Rioja)
- Navarra - Elizondo (Navarra) y Estella-Lizarra (Navarra)
- País Vasco - Urduña/Orduña (Bizkaia) y Labastida (Álava)
- Región de Murcia - Cehegín (Murcia) y Aledo (Murcia)
La votación finalizará el domingo 8 de noviembre a las 23:59 horas. El 9 de noviembre se anunciarán los 17 "campeones regionales" elegidos por el voto popular, que avanzarán a la siguiente ronda donde se seleccionarán los cinco pueblos más votados, que se darán a conocer el 30 de noviembre.
En la tercera fase se decidirán los dos finalistas, el 7 de diciembre. Estos dos pueblos se medirán en la gran final; mientras, el nombre del pueblo ganador se anunciará el 14 de diciembre.