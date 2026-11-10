Guijuelo presenta las publicaciones que pasan a formar parte de la Biblioteca David Hernández

El Ayuntamiento de Guijuelo presenta las publicaciones que pasan a forman parte de la Biblioteca David Hernández.

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Entre las obras destacan varios títulos de la novela negra, histórica, intimista o las historias de amor como ‘Las buenas noches’, ‘Lo inesperado’, ‘No le dejes entrar’, ‘Lo inexplicable’ o ‘La educación del monstruo’.

Sergio del Molino, Leonardo Padura, David Toscana, además de Roberto Leal, J.D. Baker, Megan Maxwell o Siri Hustvedt son algunos de los escritores que se suman al catálogo.

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Novedades Adultos en la Biblioteca Municipal de Guijuelo

A las novedades de la biblioteca también se incorporan libros con temática infantil sobre vidas extraordinarias, cuentos para tratar temas que las familias han demandado y, también, las relacionadas con los futbolísimos, Magic Animals, Goa y Amanda Black, entre otros libros.