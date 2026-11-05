Guijuelo vuelve a convocar su concurso solidario de Navidad

Guijuelo se prepara para las fiestas navideñas con la convocatoria de la doceava edición de su concurso solidario de Navidad. Este año los adornos navideños para el árbol volverán a ser los protagonistas del certamen. Cabe recordar que en ocasiones anteriores se han elaborado centros, coronas, belenes, botas, adornos para puertas, calendarios de adviento y embalajes. Eso sí, aunque la temática vuelve a ser adornos, este año tiene que centrarse en adornos específicos, serán bolas del mundo, corazones y manos.

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Los interesados deberán elaborar sus adornos de árbol de Navidad utilizando cualquier técnica manual o artística y habrá que entregar los trabajos en el Centro Cultural, entre el 23 de noviembre y el 4 de diciembre. Como mínimo hay que presentar tres adornos y como máximo cinco elementos y en todos los casos, deben de contar con el logotipo de Manos Unidas.

Además, hay que tener en cuenta que el Centro Cultural expondrá todos los trabajos presentados entre el 11 y el 23 de diciembre, que podrán ser adquiridos para así recaudar fondo de forma solidaria.

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