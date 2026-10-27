Guijuelo celebrará la XIV edición de la carrera popular Jamón Veloz el próximo 22 de noviembre

Guijuelo ya prepara una nueva edición de la carrera popular Jamón Veloz. El próximo domingo 22 de noviembre, la localidad salmantina acogerá la XIV edición de esta prueba, organizada por el Club Deportivo Atletismo de Guijuelo en colaboración con el Ayuntamiento.

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La presentación ha tenido lugar este martes con la participación del alcalde de Guijuelo, Roberto Martín; el concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández; el coordinador de Deportes, Melchor Herráez, y el presidente del club de atletismo, Santiago del Bosque.

Un año más, la plaza Mayor será el epicentro de la jornada, que arrancará a las 11:00 horas con las carreras de menores, con diferentes distancias, mientras que la prueba de adultos comenzará a las 12:00 horas.

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La carrera absoluta contará con un recorrido de 4.000 metros por distintas calles del centro de Guijuelo, con salida y meta en la plaza Mayor. Además, la prueba está incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Salamanca, dentro de la categoría Verde.

Una cita deportiva con carácter solidario La XIV edición de la Jamón Veloz volverá a combinar deporte y solidaridad con la celebración de una marcha solidaria, cuya inscripción tendrá un precio de cinco euros. También se podrá colaborar a través del Dorsal 0.

Toda la recaudación irá destinada a AESNI, la Asociación Española de Síndrome Nefrótico Infantil, en apoyo a la labor que desarrolla esta entidad.

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Inscripciones y recogida de dorsales Las inscripciones tendrán un coste de siete euros para los adultos, a partir de los 17 años, y dos euros para las carreras de menores. Además, los participantes recibirán un detalle por su participación.