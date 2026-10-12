Hace tan solo unos meses, el Procurador del Común admitía a trámite una queja relacionada con la gestión del coto de caza municipal en Membribe de la Sierra, lo que hacía que se iniciara una investigación al respecto, incluso remitiendo parte de la información al Consejo de Cuentas para su posible fiscalización. Estas quejas se debían a que el consistorio perdonó en 2024 la anualidad de cuota a la asociación de cazadores, incluso reconociendo la propia alcaldesa que “tal vez fue un error”, tal y como recogió por aquel entonces SALAMANCA24HORAS.

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Tras haber estudiado el caso el Procurador del Común, ha indicado que son nulos y sin eficacia jurídica el acuerdo adoptado en sesión del Pleno del Ayuntamiento de Membribe de la Sierra celebrada el 16 de julio de 2024, como el posterior contrato de cesión de terrenos suscrito el 22 de agosto de 2024 con el Club Deportivo de Cazadores de Membribe debido a que “dispone ya éste de los derechos de caza en ese monte, tras la aprobación, mediante la Resolución 15 de julio de 2019 del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, de la ampliación del coto de caza SA-11.270, cuya titularidad se atribuye al citado Club Deportivo, por la que se incluía la superficie del Monte de Utilidad Pública no 84, denominada “La Sierra”, de propiedad municipal, en dicho acotado”, según explica la institución.

Por otro lado, también dictaba como nulo de pleno derecho “el acuerdo del pleno municipal de fecha 4 de octubre de 2023, por el que se acordó condonar al mencionado Club Deportivo el último plazo de la renta pactada en su día por esa Corporación, al ser éste el sujeto pasivo del pago del impuesto del IVA que le corresponda siguiendo la doctrina fijada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2022 que declaró que el arrendamiento del aprovechamiento cinegético en un terreno no está incluida en la exención prevista en el artículo 20 Uno 23o a) de la Ley 37/1992, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido”.

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No todo queda ahí, sino que el propio Procurador del Común ha archivado las actuaciones contra la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, al no constatar ninguna irregularidad invalidante en su actuación.