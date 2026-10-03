Guijuelo centra las actividades del Día del Cáncer de Mama en la prevención

‘Nos tomamos a pecho poder mejorar la calidad de vida de miles de pacientes’. Este es el lema elegido en este 2026 por la AECC para conmemorar el Día Mundial del Cáncer de Mama y Guijuelo de nuevo ha organizado un programa para que todas las edades puedan sumarse a las actividades.

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Las citas por el Día del cáncer de mama comenzarán el próximo 9 de octubre con la charla sobre cáncer de mama que estará impartida por la doctora Isabel Silva, coordinadora de la Unidad de patología mamaria del Hospital de Salamanca.

Por su parte, el 16 de octubre será el día en el que se concentrarán un mayor número de citas. Por la mañana, en la plaza Mayor, la junta local de la AECC colocará una mesa informativa y petitoria. A las 12, también en la plaza Mayor, se procederá a la lectura de un mensaje de apoyo a todas las personas que sufren la enfermedad. A las 18h se llevará a cabo el ‘Paseo en rosa’ por la localidad, más tarde se celebrará la ‘Merienda calentita’ y después será el momento formar un ‘gran lazo humano’, en la plaza Mayor.

Por último, hay que destacar que, por la noche, desde el 16 y hasta el 23 de octubre, la fachada del Ayuntamiento se iluminará en rosa.