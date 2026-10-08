El Centro Deportivo de Guijuelo bate un nuevo récord de usuarios

El Centro Deportivo de Guijuelo ha cumplido un nuevo récord de usuarios con el inicio de esta nueva temporada: actualmente hay 670 abonados, lo que se traduce en unas 963 personas.

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A raíz de este logro, el concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández, ha visitado en la mañana de este jueves las instalaciones del Centro Deportivo de Guijuelo donde se ha incorporado nuevo material debido a la alta demanda de usuarios.

En concreto, se han adquirido nuevos bancos de musculación y abdominales ajustables. Además, de cara al año 2027, el concejal de Deportes ha confirmado que se va a seguir invirtiendo en nuevo material y maquinaria y además se realizará una nueva distribución del gimnasio del Centro Deportivo.

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