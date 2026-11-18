El Día Internacional de la Mujer se vivirá en Guijuelo con un programa extenso que comenzará el lunes 23 con un scape room y se extenderá hasta el día 2 de diciembre con una masterclass de ground en el Centro Deportivo.

La concejala de Igualdad, Sara García ha presentado las propuestas que se incluyen en la conmemoración de esta fecha con la cita destacada del miércoles, 25 de noviembre en el que se llevará a cabo una actividad de sensibilización conjunta en la que participarán el IES y los dos colegios de Guijuelo, Filiberto Villalobos y Miguel de Cervantes. Después se dará lectura al manifiesto por el Día Mundial de la eliminación de la violencia contra la mujer y se guardará un minuto de silencio por las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia de género.