El Ayuntamiento de Guijuelo ha aprobado sus cuentas para 2027 que suponen un 3,76 por ciento más que el de este año alcanzando los 12.104.290,77 euros. Un presupuesto en el que el Ayuntamiento espera ingresar 439.000 euros más que este año e incrementar las inversiones en un 19 por ciento.

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En el capítulo de inversiones, el presupuesto cuenta con una partida de 1.017.416,89 euros. Entre las inversiones previstas para el próximo año está la construcción de una grada en el fondo sur del campo de fútbol con nuevos vestuarios, la creación de una rotonda en la entrada sur a la altura del polígono, la adecuación del parque de la Escuela Infantil, la mejora de luminarias en el parque de la Dehesa, la renovación del césped de las tres pistas cubiertas de pádel, la creación de un observatorio de estrellas en el parque de la Dehesa, así como la urbanización y mejora de un buen número de calles y caminos, sin olvidar la actuación de adecuación del parque del Pocito de Campillo, la remodelación del centro social de Cabezuela y de la plaza de Palacios.

Por último, a estos datos presupuestarios municipales de 2027, hay que sumarle los correspondientes a los movimientos previstos para la actividad de la Empresa Pública, GMS, que, para el próximo año, cuenta con un importe neto de la cifra de negocios de 574.000 euros, que dejarían un beneficio neto, después de impuestos, de 16.734,87 euros.

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