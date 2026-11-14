La Diputación logra dar una segunda vida a 151 negocios de los pueblos de Salamanca

La Diputación de Salamanca ha conseguido dar continuidad a 151 negocios rurales gracias a su programa Negocio Rural, una iniciativa destinada a evitar el cierre de establecimientos por jubilación o falta de relevo generacional. Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer: el 49% de los negocios inscritos continúa buscando a alguien que quiera hacerse cargo de ellos.

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Así lo ha destacado el presidente de la Diputación, David Mingo, durante la Feria de Negocio Rural celebrada este sábado en Guijuelo, donde ha defendido la necesidad de reforzar este programa para garantizar la actividad económica y los servicios en los municipios de la provincia.

Mingo ha anunciado la intención de dar mayor visibilidad a la iniciativa, mejorar su página web y ampliar la publicidad para atraer a nuevos emprendedores, incluso de fuera de Salamanca. "El relevo generacional en nuestra provincia tiene que ser una obligación para la Diputación, tiene que ser un objetivo prioritario", ha señalado.

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El presidente provincial ha recordado que detrás de cada negocio hay familias, puestos de trabajo y servicios fundamentales para los vecinos. Como ejemplo, ha citado Guijuelo, donde una academia y un bar han conseguido continuidad gracias al programa.

Nuevas ayudas para emprendedores La feria, en la que también han participado el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, y el diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador, ha servido para presentar dos nuevas herramientas: una guía de ayudas y subvenciones y otra destinada a orientar a quienes quieran poner en marcha un negocio o hacerse cargo de uno ya existente.

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La Diputación también pretende ampliar el alcance de estas ferias para acercar las oportunidades del medio rural a más personas y facilitar que nuevos emprendedores se establezcan en los pueblos.