Los padres del IES Vía de la Plata piden transporte escolar para los alumnos del grado medio de FP

Las familias y los alumnos de ciclos formativos de grado medio del IES Vía de la Plata de Guijuelo han pedido a la Dirección Provincial de Educación de Salamanca que se garantice una plaza a los alumnos en el transporte escolar y que se recupere el autobús de mayor capacidad que se utilizaba hasta este curso en la ruta de Salamanca.

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Según aseguran las familias en un comunicado, el vehículo asignado pasó de 17 a 15 plazas, por lo que 5 alumnos se han quedado sin plaza o viajan en condiciones inadecuadas. Afirman que un alumno se a quedado sin poder asistir a clase debido a la falta de plazas y que, en otras ocasiones, han tenido que ir de pie en dicho transporte poniendo en peligro su integridad física.

Las familias reconocen que la Orden EDU/926/2004, que regula el transporte escolar en centros públicos de Castilla y León, reconoce el derecho al servicio al alumnado de infantil, primaria, ESO, bachillerato y formación profesional básica, tras la modificación aprobada en 2023, lo que hace que los ciclos formativos de grado medio no figuran entre ellos: su alumnado solo puede ocupar plazas vacantes en rutas ya contratadas y con autorización previa.

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Sin embargo, las Cortes de Castilla y León aprobaron en su Comisión de Educación, en marzo de 2025, una iniciativa del PSOE que insta a la Junta a garantizar el transporte escolar gratuito al alumnado de FP de grado medio en centros públicos. Las familias afirman que no tienen constancia de que la norma haya sido modificada para aplicarla.