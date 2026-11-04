La carretera SA-212, que conecta Guijuelo y Tamames, ha protagonizado un nuevo debate en las Cortes de Castilla y León. La consejera de Movilidad, Cristina Sanchidrián, ha garantizado que la Junta acometerá mejoras en esta vía salmantina, pese a que su reparación no aparece expresamente recogida en el proyecto de Presupuestos autonómicos para 2027.
Durante el pleno, el procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha reclamado una intervención ante el deterioro que presenta el firme en diferentes tramos. En respuesta, Sanchidrián ha anunciado que la Junta ha contratado un estudio del firme para renovar la calzada entre Guijuelo y Endrinal.
La consejera ha defendido que ya se han realizado actuaciones en la carretera, como renovación de capas asfálticas, bacheos y reparaciones en zonas con hundimientos, y ha recordado que durante 2025 se renovaron varios tramos.
Por su parte, Santos ha criticado que las mejoras hayan sido insuficientes y ha recordado que algunas actuaciones llegaron después de que UPL denunciase públicamente el estado de la vía. El leonesista ha insistido en que la carretera continúa presentando importantes deficiencias y ha reclamado que los compromisos de la Junta se traduzcan en obras concretas.
Sanchidrián ha reconocido que la SA-212 necesita nuevas intervenciones, aunque ha defendido que la falta de una partida específica en los Presupuestos de 2027 no significa que la carretera esté olvidada. También ha señalado que Salamanca contará con más de 7,7 millones de euros de inversión de su departamento para el próximo ejercicio.
Finalmente, el debate ha concluido con un intercambio de reproches políticos después de que Santos asegurase que la consejera había reconocido que UPL tenía razón y le augurase "poco futuro político". Sanchidrián ha respondido recomendándole que se preocupe por su propio futuro.