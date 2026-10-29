Concluye la renovación integral del césped del Municipal Luis Ramos

El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, junto al concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández y miembros del C.D. Guijuelo, han visitado el Municipal Luis Ramos, donde se ha llevado a cabo la renovación integral del césped artificial y la renovación de las porterías, tanto de fútbol 11 como de fútbol 7. La superficie cumple con la normativa europea UNE-EN 15330-1 y los estándares internacionales FIFA Quality y FIFA Quality Pro, que garantizan elevados niveles de seguridad, resistencia y comportamiento del balón.

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La inversión de la mejora asciende a 324.661,73 euros para cambiar la hierba artificial en una superficie de 7.630 metros cuadrados.

El césped retirado fue instalado hace 13 años y había finalizado ya su vida útil. El campo de fútbol cuenta con unas dimensiones de 109 por 70 metros.

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El primer equipo del C.D. Guijuelo ya ha entrenado en el nuevo campo comprobando la calidad del mismo, que les permite mejorar sus condiciones para los partidos de Copa del Rey.

Además, hay que indicar que el césped que se ha retirado se ha instalado en diferentes zonas de los colegios Miguel de Cervantes y Filiberto Villalobos, así como en el Recinto de Espectáculos.

Visita Al Municipal Luis Ramos 3