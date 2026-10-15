Guijuelo aprueba una bajada del IBI para 2027

El Ayuntamiento de Guijuelo ha aprobado una rebaja del 2,2% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para 2027, una medida que contó con el apoyo de los concejales del Partido Popular y la abstención de los representantes del PSOE, Vox y Ciudadanos.

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La reducción entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y se aplicará junto con la actualización del IPC en el resto de las tasas municipales.

Además, la bajada del IBI podrá complementarse con otras medidas de ahorro en el recibo, como las bonificaciones por la instalación de sistemas de mejora energética, aprobadas previamente por el Consistorio.