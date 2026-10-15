Las farmacias de Salamanca, afectadas por la caída de la receta electrónica en Castilla y León

Las farmacias de Salamanca se están viendo afectadas este jueves por una incidencia en el sistema de receta electrónica de Castilla y León, que permanece interrumpido desde las 11:00 horas.

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Tal y como ha podido saber este medio,a través del sector, la última receta se ha podido realizar a las 11:27 horas. Desde entonces, la falta de funcionamiento del sistema está complicando la actividad habitual de las farmacias y obligando a realizar gestiones alternativas para poder continuar atendiendo a los pacientes.

Además, a las farmacias les sale el siguiente mensaje: “Continúa la incidencia en el acceso, y dispensación a pacientes con receta electrónica. Desde Sacyl nos indican que se está trabajando en resolución”, confirma.

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“Estamos comprobando cada dos por tres desde entonces”, señalan desde el sector, en referencia a las gestiones que están teniendo que repetir para intentar mantener el servicio mientras persiste la incidencia.

Además, también confirman desde una farmacia de Valladolid que no les funciona al sistema desde las 13:30, dos horas más tarde que en la provincia salmantina.

La situación afecta a la dispensación habitual de medicamentos y genera dificultades tanto para los profesionales farmacéuticos como para los usuarios que acuden a retirar sus tratamientos.

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Por el momento, está pendiente conocer cuándo se recuperará la normalidad en el sistema y si el servicio podrá restablecerse en las próximas horas.