La Guardia Civil y la Policía Judicial investigan los destrozos de siete viviendas y el Ayuntamiento de Galinduste: "No han robado nada ni han tocado un papel"

Galinduste vive días de preocupación tras registrarse destrozos en siete viviendas y en el propio Ayuntamiento. Una sucesión de incidentes que ha encendido las alarmas en este municipio salmantino y que mantiene a los vecinos pendientes de una investigación que, por el momento, no apunta a ningún sospechoso concreto.

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Uno de los episodios más llamativos tuvo lugar en el edificio consistorial. El día 6, alrededor de las 8:00 horas, el alguacil llegó a trabajar y se encontró con una escena inesperada: el bombín de la cerradura estaba roto y las puertas de la Alcaldía y la Secretaría presentaban señales de haber sido forzadas.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Guardia Civil, mientras que la Policía Judicial realizó una inspección y recogió huellas para intentar esclarecer lo ocurrido.

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Sin embargo, hay un detalle que llama especialmente la atención: no se llevaron nada del Ayuntamiento ni se manipuló documentación. “No han robado nada, ni han tocado ni un papel”, trasladan desde el Consistorio.

Sin sospechosos y con la investigación abierta Por ahora, no existen pruebas que permitan señalar a los responsables de estos hechos. "No tenemos pruebas contra nadie", reconocen desde el Ayuntamiento, que mantiene la confianza en que la investigación permita aclarar lo sucedido.

La preocupación ha llevado al Consistorio a solicitar la instalación de cámaras de vigilancia en las tres entradas del municipio, una medida con la que se pretende mejorar la seguridad y facilitar la identificación de posibles responsables si se producen nuevos incidentes.

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Además, desde el Ayuntamiento consideran necesario reforzar el cuartel de la Guardia Civil para aumentar la protección en la localidad.