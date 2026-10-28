Ya se conoce la fecha de la cena benéfica de Guijuelo en favor de la AECC

La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Guijuelo ha dado a conocer las fechas en las que se celebrarán las comida benéficas del municipio. Correspondiendo con los tres últimos sábados del mes de noviembre, se persigue el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer.

Publicidad Publicidad

De este modo, los días 14, 21 y 28 de noviembre, se dará esta cita que tiene un precio de 55 euros y cuyos tickets ya están a la venta en el municipio chacinero.

Cartel de la comida solidaria de Guijuelo en favor del cáncer

Publicidad Publicidad