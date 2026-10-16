Guijuelo se llena de rosa para concienciar contra el cáncer de mama

Un año más los vecinos, autoridades y personal municipal se han sumado a la conmemoración del Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Y, para ello se han reunido en la plaza Mayor de Guijuelo para asistir a la lectura del manifiesto por este día a cargo de Sara García, concejala del Ayuntamiento.

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La Junta Local de la AECC en Guijuelo ha dispuesto una mesa petitoria e informativa para recaudar fondos destinados a la investigación del cáncer y desde primera hora han animado a los asistentes a sumar al resto de propuestas que completarán el programa: un paseo para visitar las diferentes estatuas de mujeres en el municipio, el lazo humano en rosa y la merienda calentita.

Por último, hay que destacar que, por la noche, desde el 16 y hasta el 23 de octubre, la fachada del Ayuntamiento se iluminará en rosa.

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Durante todo el mes, además, los escaparates de los comercios se visten de rosa.

Este es el programa de actividades de la jornada de este viernes

11:00 h. a 14:00 h.: Mesa informativa y venta de productos de campaña por la Junta Local AECC de Guijuelo. Lugar: Plaza Mayor.

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12:00 h.: Lectura de mensaje en apoyo a todas las personas que sufren la enfermedad. Lugar: Plaza Mayor.

18:00 h.: Paseo por las plazas donde hay una estatua de mujer. Finalizado el paseo, se formará un gran lazo humano en la Plaza Mayor.