Continúan las quejas en el Centro de Salud de Prosperidad: sin pediatra un viernes

Los comienzos nunca son fáciles y así ha quedado demostrado en las quejas que se han transmitido con respecto al nuevo Centro de Salud de Prosperidad. Si hace tan solo unas semanas el PSOE de Salamanca denunciaba carencias en el servicio de enfermería y fallos informáticos, en esta ocasión ha sido una usuaria a la que el servicio de pediatría no ha podido atender.

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Según indicaba la madre, en un principio fue a coger cita a través de la aplicación para su hija, pero la caída del sistema a nivel regional de este jueves, 15 de octubre, le impidió solicitar una fecha y una hora. En ese momento, una de las familiares se acercó hasta el lugar para poder solicitar esta cita previa, a lo que únicamente le respondieron que no se encontraría allí el pediatra durante el viernes, 16 de octubre, todo porque “le han trasladado al Centro de Salud de San Juan”.

Además, le explicaron en el momento que de tratarse de una urgencia, que se acercara a las mismas para que el niño o niña pudiera ser atendido, causando la indignación en la madre: “No entiendo, las urgencias son para las urgencias”. Asimismo, añade en la propia reclamación que “el Centro de Salud de Prosperidad no tiene ningún pediatra dejando así a todos los niños sin asistencia, más que las urgencias del hospital”. Del mismo modo, también ha indicado que “debería tener dos pediatras pero desde que se inauguró solamente tiene uno”.

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Por otro lado, el malestar aumenta cuando semanas antes, a los niños “los han mandado al centro de salud nuevo con un pediatra que no es el que ha visto a mi hija desde que nació”. Ante las posibles soluciones que explica la madre, se encontraría que “nos faciliten otro centro de salud que no sea ir directamente a las urgencias del hospital de Salamanca”., sobre todo cuando van a tener que estar sin el servicio de pediatría hasta el lunes, 19 de octubre.