Pacientes con dos médicos asignados, carencias en enfermería y fallos informáticos, el PSOE critica el ‘caos’ en la apertura del centro de salud de Prosperidad

Pacientes que han recibido dos notificaciones de traslado al centro de salud de Prosperidad en las que les han asignado dos médicos diferentes, falta de personal de enfermería, un pediatra que termina contrato a finales de septiembre, consultas que no estaban listas para recibir pacientes o sistemas informáticos que fallaban y no registraban las consultas. El PSOE ha criticado este miércoles el caos organizativo en la apertura del nuevo centro de salud que aseguran ha afectado sobre todo a salmantinos asignados a los centros de salud de San Juan, La Alamedilla y Garrido Sur.

Publicidad Publicidad

Un espacio sanitario que “llega casi 20 años tarde a dar servicio a un barrio y a una zona de la ciudad de Salamanca muy importante, una zona en crecimiento y una zona que, desde luego, no se ha visto beneficiada por la existencia de esta infraestructura sanitaria en tiempo y forma, que es algo que debería haber ocurrido si la Junta de Castilla y León hubiera sido diligente”, ha asegurado el procurador en las Cortes Fran Díaz. Además, ha criticado “la situación verdaderamente caótica en estas primeras semanas de puesta de funcionamiento del centro” y del que asegura que “sabemos que no hay suficientes enfermeros y que uno de los dos pediatras finaliza su contrato el 30 de septiembre”.

Carencias y problema que ha detallado Lourdes Rubio, la secretaria provincial de Sanidad, que afirma que “se ha hecho todo deprisa y corriendo, no se ha pensado en los vecinos ni en los profesionales”. Rubio asegura que “ha habido vecinos que han recibido dos notificaciones distintas con médicos diferentes asignados, pacientes citados que han tenido que esperar porque la cita ni siquiera constaba en el sistema informático, nos han mentido en cuanto a las plantillas que tenemos en el centro ya que hay 10 médicos y 9 enfermeras, los auxiliares administrativos no han podido acceder a programas informáticos y las consultas no estaban ni siquiera preparadas el día de su inauguración”. También ha denunciado la incertidumbre de los profesionales que ni siquiera sabían dónde iban a trabajar.

Además, critica que el gerente de área “no asume ninguna responsabilidad ante el caos sanitario”, al igual que el gerente de atención Primaria que “es de los principales responsables del colapso brutal de las urgencias este verano”.