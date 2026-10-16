Godofredo García deja la presidencia del Banco de Alimentos de Salamanca tras 27 años

El Banco de Alimentos de Salamanca inicia una nueva etapa con el relevo en su presidencia tras más de 27 años. El hasta ahora presidente, Godofredo García, se ha despedido a través de una carta en la que repasa cerca de tres décadas de compromiso social y agradece el apoyo recibido a lo largo de este periplo.
El cargo pasa ahora a manos de Carlos Adame, una persona de su total confianza que, según señala García en el comunicado remitido a los medios de comunicación, reúne las cualidades idóneas para dar continuidad al proyecto y reforzar el prestigio de la institución. Por su parte, la Junta entrante ha nombrado al presidente saliente Presidente de Honor, distinción que ha aceptado con gratitud y disposición para seguir colaborando.
En su despedida, ha dedicado un especial reconocimiento a los voluntarios y a las entidades de reparto, calificando su labor de imprescindible. Asimismo, ha extendido su gratitud a la ciudadanía, a las empresas y a las instituciones Ayuntamiento, Diputación y Junta de Castilla y León por sus donaciones, además de valorar la labor de los medios de comunicación en la difusión de su causa.
Godofredo ha concluido su trayectoria al frente del Banco con la satisfacción del trabajo realizado y la convicción de que la ayuda alimentaria sigue siendo una labor tan necesaria como el primer día.