El IRNASA-CSIC presenta sus proyectos en Bélgica, Países Bajos, Alemania y Dinamarca

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) ha realizado una gira internacional por cuatro países de Europa, con visitas a instituciones, empresas y centros de investigación punteros en innovación agrícola, medio ambiente y sostenibilidad. La iniciativa contó con la participación de investigadores y miembros de la Unidad de Excelencia que viajaron a Bruselas (Bélgica), Wageningen (Países Bajos), Kiel (Alemania) y Copenhague (Dinamarca).

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Este recorrido ha servido para presentar al IRNASA-CSIC como un centro de investigación de referencia en España, conocer algunas de las propuestas de I+D+i más avanzados de Europa y cerrar acuerdos. “El viaje nos abre nuevas perspectivas para establecer y reforzar colaboraciones con actores internacionales clave en agricultura sostenible y recursos naturales, consolidar los contactos y fortalecer nuestra presencia internacional”, afirma Elène Lenders, responsable de Internacionalización del instituto salmantino.

En la visita a Bruselas, destacan los encuentros con la Comisión Europea. La expedición del IRNASA-CSIC se entrevistó con la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD), en concreto, con responsables de la Unidad de Bioeconomía y Sistemas Alimentarios encargados de la Mission Soil y de la nueva aproximación estratégica a la I+D para agricultura, silvicultura, zonas rurales y sistemas alimentarios. Además, conoció de primera mano el Joint Research Centre (JRC), servicio científico que aporta evidencia y asesoramiento independiente para la elaboración de políticas de la UE.

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El paso por la capital comunitaria también incluyó reuniones con la oficina de la FAO (la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) ante la Unión Europea; la Polish Science Contact Agency, que fomenta la participación de investigadores polacos en iniciativas europeas; y varias entidades españolas con representación en Bruselas que también promueven la presencia de entidades y empresas en redes y proyectos internacionales: la Delegación Permanente de la Junta de Castilla y León, la Delegación del CSIC y la oficina del CDTI. De esta forma, el IRNASA-CSIC ha ganado visibilidad internacional ante instituciones clave que definen las líneas estratégicas de los programas europeos de investigación.

La gira continuó en los Países Bajos, centrada en la Universidad de Wageningen, un polo de investigación de referencia internacional en agricultura, alimentación, sostenibilidad y ciencias de la vida. En concreto, la expedición española visitó los laboratorios de Mejora Genética y de Fisiología Vegetal. Además, conoció de cerca el Holomicrobiome Institute, la primera red de innovación integrada del mundo dedicada al estudio conjunto de los microbiomas de bacterias, hongos y virus; y el Netherlands Plant Eco-phenotyping Centre (NPEC), una instalación de investigación de alta tecnología para el fenotipado de plantas.

Esta visita a Wageningen genera nuevas oportunidades de movilidad e intercambio para los investigadores y para los estudiantes predoctorales del IRNASA-CSIC. Además, supone “estrechar lazos que impulsan nuestro liderazgo científico”, en palabras de la gestora de Excelencia del centro, Pilar Armero.

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Ya en Alemania, destacó el encuentro con e-nema GmbH, ubicada en Kiel. Además de conocer en detalle las instalaciones y el trabajo de esta compañía biotecnológica líder a nivel mundial en el campo de la protección biológica de cultivos y el control natural de plagas, los miembros del IRNASA-CSIC presentaron sus líneas de investigación. La visita permite establecer nuevas colaboraciones y “reforzar nuestras alianzas estratégicas con el sector privado para impulsar la transferencia de los resultados de investigación al mercado”.

El viaje de internacionalización finalizó en la capital danesa con dos focos principales de interés. Por una parte, el Departamento de Ciencias Vegetales y Ambientales de la Universidad de Copenhague, que destaca por la investigación de excelencia y la formación avanzada en su campo. Por otra, la Novo Nordisk Foundation, una de las mayores fundaciones filantrópicas de Europa, que financia investigación, innovación y proyectos educativos en salud, biociencias, sostenibilidad y ciencias ambientales. El objetivo es abrir nuevas vías a fondos internacionales destinados a la ciencia.