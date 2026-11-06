Amplia agenda para los jóvenes en Guijuelo este mes de noviembre

La concejalía Joven ha presentado una agenda de noviembre cargada de propuestas variadas, en la que destacan actividades formativas, lúdicas y de sensibilización social. A lo largo del mes, los jóvenes del municipio podrán disfrutar de talleres, convivencias internacionales y citas especiales relacionadas con los días internacionales para la eliminación de la violencia contra la mujer y el Día Mundial del Origami.

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Esta semana ha comenzado con los juegos de cartas clásico como el chinchón, cinquillo o la escoba, además de la guerra de garabatos y el torneo con la baraja española.

Además, durante el mes no faltarán los talleres y manualidades por el Día Mundial del Origami, las propuestas especiales por el 25N dedicado a la sensibilización frente a la violencia de género y el concurso anual de puzzles, una de las citas más esperadas del calendario juvenil, abierta a participantes de todas las edades.

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