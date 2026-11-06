Guijuelo prepara un noviembre con actividades culturales, la tradicional castañada y propuestas navideñas

Guijuelo ya tiene preparada su programación para noviembre, un mes que llegará cargado de actividades culturales, tradicionales y solidarias. Entre las citas más destacadas se encuentra la tradicional castañada, que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre por la tarde.

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La agenda comenzará el día 10 con la presentación de las novedades de la Biblioteca, primera de las cuatro citas previstas en Radio Guijuelo. Además, se celebrarán tres encuentros de 'Qué te cuentas', uno de ellos dedicado al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Otra de las cuestiones destacadas será la apertura del plazo de inscripción para el programa Conciliamos de Navidad, impulsado por la Junta de Castilla y León, así como la entrega de los trabajos del concurso solidario navideño.

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La programación también reservará un espacio para el Día Mundial de los Derechos de la Infancia, con actividades entre el 16 y el 20 de noviembre, y para Santa Cecilia, con propuestas entre los días 3 y 19.

Por último, las actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra las mujeres se desarrollarán entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre.