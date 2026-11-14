Guijuelo se vuelca con la lucha contra el cáncer en la primera de sus comidas benéficas

Guijuelo ha vuelto a demostrar su solidaridad con la lucha contra el cáncer. Los Salones del Pernil Ibérico han acogido la primera de las tres comidas benéficas organizadas por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), una convocatoria que ha agotado todas sus entradas debido a la gran demanda y participación de los vecinos.

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La cita ha contado con la presencia del alcalde de Guijuelo, Roberto Martín; representantes de la Junta Local de la AECC; y el director y la subdirectora del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CSIC).

Esta primera comida forma parte de un programa de tres encuentros benéficos organizados por la asociación, que cuenta con la colaboración y participación de vecinos y representantes de diferentes instituciones.