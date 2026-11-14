El PP reclama recuperar la Ruta de la Plata y propone un IVA del 0% para la carne de Guijuelo

El secretario provincial del Partido Popular de Salamanca, David Mingo, ha reclamado en Guijuelo un mayor apoyo a la industria cárnica y agroalimentaria, con medidas para reducir sus costes y mejorar las conexiones ferroviarias de la provincia. Entre sus principales propuestas destacan aplicar un IVA del 0% a la carne y recuperar el corredor ferroviario de la Ruta de la Plata.

Publicidad Publicidad

Mingo ha puesto en valor el papel de Guijuelo como referente internacional del ibérico y motor económico de Salamanca. El municipio cuenta con más de 200 industrias cárnicas que generan, junto a su área de influencia, cerca de 4.500 empleos directos y un volumen de negocio anual superior a los 1.000 millones de euros.

El dirigente popular ha advertido de las dificultades que atraviesa el sector por el incremento de los costes energéticos, la inflación y la carga burocrática. Para hacer frente a esta situación, ha defendido las propuestas del programa electoral de Alberto Núñez Feijóo, que incluyen reducir el IVA de la energía del 21% al 10%, eliminar el impuesto del 7% a la generación eléctrica y aplicar un IVA del 0% a los alimentos básicos, incluida la carne y los productos cárnicos.

Publicidad Publicidad

También ha reclamado medidas contra la competencia desleal y que todos los productores estén sometidos a las mismas exigencias sanitarias y de calidad.

El PP exige recuperar la Ruta de la Plata La otra gran reivindicación de Mingo ha sido la recuperación del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata, entre Plasencia, Salamanca y Astorga, cerrado al tráfico de viajeros desde hace más de cuatro décadas.

El secretario provincial ha defendido que esta infraestructura es fundamental para mejorar las conexiones de Salamanca, facilitar el transporte de mercancías y reforzar la competitividad de empresas como las de Guijuelo.

Publicidad Publicidad

En este sentido, ha recordado que el programa electoral del PP recoge el compromiso de acelerar los tramos pendientes e impulsar su inclusión en la Red Transeuropea de Transporte.