El Ayuntamiento de Guijuelo ha puesto en marcha dos convocatorias navideñas dirigidas, por un lado, a los vecinos de la localidad y, por otro, a sus establecimientos de comercio.

Publicidad Publicidad

La primera propuesta es el III Concurso de Decoración Navideña de Balcones, Ventanas y Fachadas Navidad en Guijuelo, abierto a todos los guijuelenses. El certamen distinguirá a las tres propuestas más originales y modernas que integren algún elemento representativo del municipio. El primer premio consistirá en un televisor de 32 pulgadas y una tostadora; el segundo, en un microondas y un secador; y el tercero, en una freidora de aire.

La segunda convocatoria es el VI concurso de escaparates navideños, destinado a los comercios locales. En este caso, el primer premio será una televisión de 32 pulgadas, el segundo un microondas y el tercero una freidora de aire.

Publicidad Publicidad