Un conductor supera los 0,60 mg/l de alcohol tras el accidente en el puente Juan Carlos I

El conductor que ha provocado la colisión por alcance con otro turismo en el puente Juan Carlos I de Santa Marta de Tormes está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial tras arrojar una tasa de alcoholemia superior a 0,60 mg/l.

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Los hechos han tenido lugar este martes, poco después de las 8:30 horas, cuando dos turismos se han visto implicados en una colisión por alcance.

Tras el siniestro, en el que una mujer de unos 40 años ha resultado herida con dolor cervical, los agentes de la Policía Local desplazados hasta el lugar han realizado las correspondientes pruebas y han detectado que el conductor que había golpeado al otro vehículo superaba la tasa de alcoholemia que constituye delito.