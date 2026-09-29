La Asociación Musical Banda Ciudad de Béjar nace de la mejor forma posible: recordando sus más de cien años de historia

La Banda Municipal de Música de Béjar parecía que desaparecería tras los últimos acontecimientos. De cara a evitar un hecho que hubiera sido todo un desastre, se ha creado la Asociación Musical Banda Ciudad de Béjar, que servirá para mantener el legado más vivo que nunca, además de recorrer la historia de la agrupación tan presente en grandes eventos como la Semana Santa o el Corpus Christi.

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La transición llevó a crear este año la asociación, con plena autonomía respecto al Ayuntamiento y creada por los propios músicos, con la que se espera que sea el comienzo de los andares de más de un siglo de historia que ha creado todo un entorno musical en la villa textil.

De cara a mantener informados a los ciudadanos, han creado una pagina web en la que no solamente se recogen los mayores eventos en los que ha participado la agrupación, sino que irán actualizando a modo de newsletter cualquier tipo de información de interés para bejaranos y bejaranas.