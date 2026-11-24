Jaime Siles Ruiz ha recibido de manos de la Reina Sofía y en la Universidad de Salamanca el galardón obtenido por el Premio de Poesía Iberoamericana que lo distingue cómo uno de los mejores autores actuales en el arte de las letras. Formado en Alemania y en la propia institución académica salmantina, también ha trabajado en la diplomacia y en la gestión cultural, lo que le ha llevado a obtener conocimientos en un ámbito que unifica la identidad y el lenguaje. Todo en un solemne acto bajo la atenta mirada de personalidades salmantinas y tras llevarse a cabo la entrega de la Medalla de la Universidad de Salamanca a la monarca.

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El propio rector magnífico de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, destacaba que con este premio se celebra "el conjunto de una obra, poesía, enseñanza y crítica en un solo gesto al servicio de la palabra". Recordando el V Centenario de la Escuela de Salamanca, no sé ha olvidado de destacar que gracias a ellos "se atendió al pensamiento como diálogo y como casa común, con Jaime Siles perteneciendo a esa misma familia espiritual".

Cómo no podía ser de otra forma, también ha querido exponer la obra del propio autor, donde "cada poema suyo parece el resultado de una larga depuración, de un trabajo minucioso que busca siempre llegar a lo auténticamente necesario. En tiempos de ruido, la suya es una poesía de precisión en tiempos de prisa". Del mismo modo, se ha puesto en valor la musicalidad de la poesía de Siles, así como "los logros estéticos" conseguidos en cada verso. Además, también se ha exhibido la herencia reconocible de autor con la literatura clásica, mezclada con las vanguardias actuales y conformando así un halo poético reconocible en su obra.

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Entrega Del Xxxv Premio Reina Sofía De Poesía Iberoamericana a Jaime Siles (2) Ante la imagen que logra la poesía de Siles, ha realzado como "sus letras piensan con imágenes y se sienten con ideas, mostrando que la belleza formal, la profundidad intelectual y el poema puede ser un objeto sonoro, una construcción visual y un instrumento de conocimiento".

La secretaria del jurado del XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, María Ángeles Recio, también ha tenido palabras de elogio para Siles, en donde no ha dudado en destacar la profundidad que caracteriza la obra del autor. Para ello, ha explicado que los poemas del premiado "se refugian en el templo del lenguaje, además de enfatizar en la idea de que es "un creador de imágenes sutiles y profundas, con poemas que son auténticas disecciones de la condición humana".

Jaime Siles, galardonado, ha destacado que esté premio es un honor ante la gran cantidad de autores que han conformado "la mejor poesía escrita en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI" y que han recibido está distinción en las 34 ediciones anteriores. Cómo no podía ser de otra forma, también ha destacado que en este galardón no solo confluyen varias instituciones, sino "el nombre griego de la Reina que significa sabiduría o las personalidades del jurado". Además, con respecto a Salamanca, también ha dejado claro el estrecho vínculo con la ciudad que ha plasmado en sus libros o las cientos de historias vividas en la capital del Tormes.

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Entrega Del Xxxv Premio Reina Sofía De Poesía Iberoamericana a Jaime Siles (17) También ha tenido palabras para la poesía, donde ha expuesto que con ella se logra "mantener las capacidades de verbalización para conservarlas en su mejor forma", además de explicar que con ellas se puede lograr que no se haga un mal uso del lenguaje, y que se caiga en que las palabras puedan engañarnos a nosotros mismos, identidad que siempre ha perseguido a lo largo de su literatura.

Entre sus libros destacan "Canon", "Música de agua" e "Himnos tardíos". Ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Ocnos (1973), el Premio Nacional de la Crítica (1983), el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe (1989), el Premio Internacional Generación del 27 (1998), el Premio Nacional de Poesía José Hierro (2008) y el Premio Jaime Gil de Biedma (2018).