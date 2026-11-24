La Universidad de Salamanca ha vivido este martes, 24 de noviembre, uno de los momentos más grandes en su historia con la distinción con la Medalla de la institución académica a la Reina Sofía, un acontecimiento que, además, coincide con el V Centenario de la Escuela de Salamanca y donde el nombre de la monarca quedará para la posteridad junto a los célebres pensadores que abrieron el camino a sentar unas bases sobre los Derechos Humanos.

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Con la celebración del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que cumple su 35 edición, la capital del Tormes se convierte en cuna del saber y la cultura, aprovechando el momento para que Doña Sofía, que da nombre a tal galardón, entregue a Jaime Siles la distinción poética, una de las más importantes de la literatura hispana. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salamanca24horas (@salamanca24horas)

Poco antes de las 18:00 horas comenzaba el acto, con la atenta mirada de la Reina Sofía; del rector magnífico, Juan Manuel Corchado, además del secretario general, Alfredo Ávila; la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; la secretaria de Estado, Susana Sulmezo; y la secretaria del jurado del XXXV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, María Ángeles Recio. Por supuesto, doctores y personalidades salmantinas no faltaban tampoco a un acto especial, engalanando y vistiendo a la Universidad de Salamanca con el manto de la solemnidad y la elegancia que caracteriza este tipo de actos.

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El coro abría el acto, con la mirada de Su Majestad reflejada en su canto, acompañada en el centro del Aula Salinas por el Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado. Se mostraba al mundo, así, la alianza entre la Corona Española y la Universidad de Salamanca, tal y como dictan las paredes de la institución y como se recordaba en el propio evento: "Los Reyes a la Universidad y ésta a los Reyes". Además, se ha puesto en valor otro de los puntos más destacados de Doña Sofía con Salamanca, el impulso que ha hecho desde la capital del Tormes de la cultura como motor del progreso. Después, era el secretario general, Alfredo Ávila, el que leía el acta aprobado el pasado 20 de julio de 2026, en su cuarto punto, donde se concedía la Medalla de la Universidad de Salamanca a la Reina Sofía. Más tarde, era el rector el que hacía entrega de la Medalla a la monarca.

Juan Manuel Corchado tomaba la palabra después para hacer gala de las inscripciones en griego que tienen las paredes de la USAL, donde "lo que proclama la piedra lo cumple la palabra". Por otro lado, no se olvidaba del vínculo entre la institución académica y la Casa Real:"No solo recibe a una invitada ilustre, sino que recibe a alguien muy importante para su historia", recordando, además, que los primeros pasos de la institución académica se dieron gracias a la monarquía, a Alfonso IX de León.

Por otro lado, no sé ha olvidado de mencionar el Premio de Poesía Iberoamericana, en el que durante "tres décadas y media han convertido a Salamanca en punto de referencia de la poesía en ambas orillas del Atlántico". Asimismo, el propio rector ha hecho referencia a la última visita de la Reina Sofía, fomentando la investigación en 2022, y acompañada de la Reina Silvia de Suecia, en el Global Summit 2020/2022. Por último, ha destacado que "la Universidad de Salamanca honra hoy a la persona que tanto ha honrado a su historia". Cómo no podía ser de otra forma, el coro finalizaba el acto con "Caminante no hay camino", los celebres versos de Antonio Machado en sus Campos de Castilla.

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