El Museo del Comercio y la Industria de Salamanca ha organizado una divertida actividad familiar para este sábado que gira en torno a uno de los frutos más destacados del otoño, la castaña. Así, este sábado, 28 de noviembre, la plaza junto al Museo acogerá una fiesta de la castaña popular a partir de las 12.00 del mediodía.

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Una actividad que sirve para que el museo recupere una de las costumbres con más arraigo en los pueblos salmantinos durante el otoño. Además, un castañero asará castañas en la calle y se repartirán 50 kilos del fruto en 250 cucuruchos para los vecinos y visitantes que se acerquen hasta la zona.

La iniciativa se organiza en colaboración con la Asociación Vecinal de Prosperidad, Delicias y San Isidro (Prodesi). Además, también habrá actividades para toda la familia. Los asistentes podrán visitar la exposición itinerante de oficios de antaño ‘El rincón del castañero’ y escuchar la música tradicional de los tamborileros. Para los más pequeños habrá cuentacuentos y juegos tradicionales en los que las castañas serán las protagonistas.