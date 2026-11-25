La Federación de Mayores de Salamanca (FAMASA), con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, ha recuperado el concurso “Salamanca tiene talento”, una iniciativa destinada a personas a partir de 60 años que quieran compartir sus aficiones y habilidades sobre el escenario. Para ello, podrá participar cualquier persona que a partir de esa edad, esté dentro o no de una asociación, con actuaciones que podrán ser individuales o grupales y que tendrán una duración de entre 3 y 8 minutos, compitiendo ambas modalidades en un mismo concurso.

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Habrá seis categorías diferentes, desde teatro, baile, comedia y música, hasta exhibición deportiva y talento libre, permitiendo que puedan presentarse representaciones teatrales, coreografías, sevillanas, monólogos, imitaciones, canto, interpretación instrumental o demostraciones de gimnasia. La categoría de talento libre dará cabida a la magia, la poesía, la narración oral y otras habilidades. Así pues, se persigue el objetivo de recuperar este espacio de participación para salmantinos salmantinas, ofreciendo una oportunidad a quienes deseen compartir una afición con el público.

Inforgrafía De 'salamanca Tiene Talento', Concurso Que Recupera Famasa El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 3 de diciembre, incluido. Las personas interesadas deberán solicitar y presentar el formulario cumplimentado en la sede de FAMASA o por correo electrónico a famasa.informacion@gmail.com . En el caso de los grupos, la inscripción podrá tramitarla una persona representante.

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Primero se realizará una preselección del 10 de diciembre, con una gala final, una vez seleccionadas, el 19 de diciembre. Todas las jornadas se desarrollarán en Trastormes y la organización comunicará a las personas participantes el día y la hora de su actuación. El jurado estará integrado por dos personas del equipo técnico de FAMASA y una persona de su Junta Directiva donde valorarán la creatividad, la preparación, la ejecución y la capacidad de conectar con el público, atendiendo a las características de cada categoría.