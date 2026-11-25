Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Barrio del Oeste realizará una iniciativa muy especial que servirá para rendir homenaje a las mujeres asesinadas a manos machistas este 2026, llevando el nombre de todas ellas a las diferentes calles del distrito.

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Para ello, se colocarán carteles en la plaza del Oeste: Fray Luis de Granada, Nieto Bonal, Granero, Wences Moreno, Melchor Cano y Palacio Valdés, en una jornada que estará disponible en el espacio público que servirá como recuerdo para reconocer a todas las mujeres cuyas vidas han sido arrebatadas por la violencia de género.

Además, se ha invitado a hacer una pequeña reflexión sobre el por qué ninguna calle del Barrio del Oeste lleva el nombre de una mujer, por lo que se quiere aprovechar esta fecha para reivindicar esta iniciativa. Como destacan desde ZOES, entidad organizadora del evento: “Con ‘Nuestras calles tienen nombre de mujer’ queremos reivindicar también el papel de las mujeres en la construcción de nuestra memoria colectiva y convertir las calles del barrio en espacios de conciencia y compromiso social. Porque detrás de cada nombre hay una vida, una historia, una familia y un futuro truncado”.