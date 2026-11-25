La tasa de infecciones respiratorias agudas (IRA) causadas por la gripe y el covid, las que más suelen preocupar, se encuentran en valores estables con respecto a otros años. A pesar de haber aumentando de una semana a otra, pasando de los 515 casos por cada 100.000 habitantes a los 546, los valores no están dentro de los considerado como epidemiológico de manera individual, aunque sí en su conjunto, donde se sitúan en un nivel de intensidad bajo.

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Los casos por cada 100.000 habitantes fueron la pasada semana, en el covid, de 13, mientras que en esta ha aumentado a 15. En el virus de la gripe, se ha pasado de los 22 a los 24, por lo que a pesar del crecimiento, no preocupa de manera urgente a los centros sanitarios de la región.

La positiva en cuanto a las muestras de covid analizadas entre una seman ay otra disminuye de los 13,9 por ciento a los 9,6 por ciento; aunque en la gripe aumenta del 6,9 por ciento al 11 por ciento; y en el virus respiratorio sincitial (VRS) se estabiliza con un 0 por ciento, siendo una incidencia residual.

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De manera interanual, las infecciones respiratorias agudas se están comportando de manera diferente. El año pasado, la gripe mostraba valores muy alto con 76 casos por cada 100.000 habitantes y solamente uno de coronavirus, siendo este año valores más parejos en cuanto a las IRA detectadas.