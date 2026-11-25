El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado las obras de la primera fase del gran corredor verde alrededor de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela para dar continuidad a las obras iniciadas por los Ayuntamiento de Salamanca y Santa Marta en la Isla del Soto. De este modo, se seguirá trabajando por construir en torno al Complejo Deportivo de La Aldehuela un gran pulmón verde que “demanda la sociedad a raíz de la pandemia de Covid-19”.

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Con un presupuesto de 295.821,03 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, la construcción se realizará por el término municipal de Salamanca, comprendiendo el tramo del Camino del Río Primera entre la avenida de La Aldehuela, junto al acceso a la pista cubierta de atletismo, y la rotonda ya construida en el Camino de los Frailes.

Camino que se construirá en uno de los lados en el parking de tierra de La Aldehuela Camino que se construirá en uno de los lados en el parking de tierra de La Aldehuela Primeramente se construirá un vial con una calzada bidireccional para vehículos, un carril bici y una acera peatonal, todo ello con su correspondiente red de saneamiento y drenaje. Por otro lado, el entronque con la avenida de la Aldehuela se realizará a través de una rotonda que permita el cambio de sentido de vehículos largos como autobuses y camiones.

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