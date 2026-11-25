Salamanca comienza los actos por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con una concentración en la Gran Vía de la capital del Tormes, un acto en el que han estado presentes los sindicatos y autoridades de la provincia charra.

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Previamente, se realizó un minuto de silencio a las puertas de la Subdelegación del Gobierno con las autoridades charras presentes en repulsa por el asesinato machista de Albacete, en el que ha fallecido Elena, una mujer de 37 manos a manos de su pareja, un varón de 46 años.

Rosa López ha destacado que “detrás de cada número hay una vida, una ausencia que nadie podrá borrar”. Del mismo modo, también ha expuesto que desde que se creara el 016 se han realizado más de 8.000 llamadas en Salamanca donde muchas mujeres han solicitado salir de una situación que se ha llevado por delante, en Salamanca, 47 vidas.

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Concentración en la Subdelegación por un nuevo asesinato machista Por otro lado, también ha recordado las nuevas formas de violencia que se dan, con el entorno digital como nueva vía para ejercer esta lacra social. Asimismo, también ha indicado que “la violencia de género se combate desde las amistades y lugares de trabajo, sin mirar hacia otro lado”.