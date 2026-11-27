Salamanca recibirá una inversión de 1.296.041 euros para reforzar los recursos del Servicio de Anatomía Patológica del Complejo Asistencial Universitario. El Consejo de Gobierno ha aprobado este gasto para contratar el suministro de reactivos, consumibles y accesorios específicos, así como el arrendamiento y mantenimiento de los equipos destinados a realizar tinciones.

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Esta actuación permitirá garantizar la realización automática de tinciones inmunohistoquímicas, una técnica de laboratorio que utiliza anticuerpos para identificar determinados antígenos o marcadores. Un procedimiento de especial importancia en el estudio y diagnóstico de diferentes enfermedades.

La partida aprobada permitirá mantener el funcionamiento de estos equipos y asegurar el material necesario para el desarrollo de la actividad asistencial en el hospital salmantino.

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La inversión destinada a Salamanca se enmarca en un paquete de actuaciones sanitarias que supera los 3,7 millones de euros y que también incluye mejoras en los hospitales de Palencia y Valladolid.

En el caso de Palencia, el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 1.292.444 euros para dotar al Servicio de Oncología de equipos de infusión para bombas volumétricas, además de garantizar su arrendamiento y mantenimiento. Estos dispositivos permiten administrar medicamentos y fluidos por vía intravenosa a los pacientes.

Por su parte, el Hospital Clínico Universitario de Valladolid recibirá 1.152.861 euros para el suministro de medicamentos biológicos biosimilares de administración subcutánea, necesarios para dar continuidad a tratamientos preventivos y mantener la actividad asistencial.