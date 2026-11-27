La población extranjera vuelve a ser un factor determinante para evitar que Salamanca haya perdido población en el último año contabilizado, 2025. Una situación similar a la registrada en 2024. Las cifras indican que en la provincia la población española sigue bajando y más de la mitad de los pueblos tienen un saldo negativo a fecha 1 de enero de 2026, según los datos publicados en el Censo de Población del Instituto Nacional de Estadística.

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Salamanca tenía a 1 de enero de 2026 330.309 habitantes que suponen un 0,56 por ciento más que el censo anterior. Eso significa que a lo largo de 2025 la población salmantina sumó a 1.863 personas. Del total, 304,779 personas tienen nacionalidad española, 804 menos que el año anterior. Por el contrario, los extranjeros han sumado 2.667 personas al censo alcanzando la cifra de 25.530. Esto supone que una de cada trece personas que reside en la provincia es extranjera, el 7,73 por ciento, un porcentaje que queda lejos del 14,7 por ciento que registra el total del país.

La mayoría de los extranjeros que viven en la provincia se concentran la capital salmantina, donde residen 23.288 personas, lo que supone un 15,8 por ciento del total de la población censada, 146.822 personas.

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Países de nacimiento de los extranjeros que viven en Salamanca Si atendemos a los países de nacimiento, Latinoamérica concentra la mayor parte de inmigrantes que residen en la provincia. La comunidad más grande es la peruana (3231 personas) seguida los colombianos (2.679 personas) venezolanos (2.659 personas) y hondureños (1.595). Detrás, en quinta posición va Marruecos (1.483).

Todos estos países han incrementado su población en Salamanca en el último año, aunque curiosamente, el porcentaje que más sube, un 146 por ciento, corresponde a un país africano que tan solo tiene un poco más de cien personas censadas en Salamanca. Se trata de Mali, que ha pasado de tener 56 personas a 138 personas en la provincia. Significativo también es el incremento de venezolanos, con un crecimiento del 23,44 por ciento o de cubanos, con una subida del 21,75 por ciento en el último año (834 personas). Perú sube un 18,78 por ciento y Senegal un 17,56 por ciento (174 personas). Por su parte, Marruecos cuenta en la provincia con un 6,7 por ciento más de ciudadanos. La guerra de Ucrania sigue pasando factura a la población, que ha crecido en Salamanca un 4,5 por ciento (302 personas)

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En el caso contrario destaca Rumanía que ha perdido al 7,4 por ciento de su población y se queda con 312 personas. China tiene 607 personas, Filipinas 67, Canadá 23 y Estados Unidos 242. Dinamarca y Lituania tienen solo 2 personas censadas en Salamanca.

Inmigración En Salamanca (1) 220 pueblos de Salamanca pierden población Si miramos a la provincia las cifras indican que a fecha 1 de enero de 2026 residían en los pueblos salmantinos 183.487 personas. La cifra global indica que hay más gente viviendo en los pueblos que el año anterior, concretamente 624 personas más. Sin embargo, la situación tan desigual de los municipios hace que el 60 por ciento de ellos, 220 pueblos haya perdido población, en algunos casos de forma muy sangrante y agudizando más el problema de desierto poblacional de algunas comarcas salmantinas como puede ser la de Las Arribes-Vitigudino, Peñaranda o Ciudad Rodrigo.

La desigualdad queda patente cuando uno mira las cifras de Salamanca y su cinturón, donde se concentra la mayor población y donde los municipios mantienen un crecimiento constante desde hace años. Las cifras del censo demuestran que seis de cada diez habitantes de la provincia de Salamanca, el 61,6 por ciento, vive en la capital o algún pueblo del área metropolitana. El resto se reparten de forma desigual entre las cabeceras de comarca, con grandes núcleos como Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda, Guijuelo o Alba de Tormes y el resto de pequeños pueblos.

En este último censo solamente hay 27 localidades de las 362 de la provincia que suben de los 1.000 habitantes en una lista que incluye a la capital y que ha perdido un municipio con respecto al año anterior, Macotera, que ha bajado a 977 habitantes. Si sacamos de la ecuación a Salamanca capital, nos quedan 26 municipios que se reparten las tres quintas partes de la población rural.

Son Alba de Tormes, La Alberca, Aldeadávila de la Ribera, Aldeatejada, Béjar, Cabrerizos, Calvarrasa de Abajo, Carbajosa de la Sagrada, Carrascal de Barregas, Castellanos de Moriscos, Ciudad Rodrigo, Doñinos de Salamanca, La Fuente de San Esteban, Guijuelo, Ledesma, Lumbrales, Monterrubio de Armuña, Pelabravo, Peñaranda de Bracamonte, San Cristóbal de la Cuesta, Santa Marta de Tormes, Terradillos, Villamayor, Villares de la Reina, Villoria y Vitigudino. Es decir, el 60,6 por ciento de los habitantes de los pueblos viven en estas localidades. Entre ellas, destacan los pueblos del alfoz.

Esto deja una visión del desolador panorama de la provincia salmantina, donde la población se agrupa en el entorno de la capital y son pocos los que registran subidas importantes ya que la mayoría de los 117 pueblos cuyo censo crece lo hacen con pocas personas, aunque aguantan. El resto caen, algunos con unos pocos habitantes menos, pero con una sangría constante año tras año.

Los que suman población son estos:

Pueblos De Salamanca Que Crecieron a 1 De Enero De 2026 Entre las curiosidades que aporta el censo, cabe destacar que Santa Marta de Tormes supera por primera vez los 15.000 habitantes mientras que Béjar pasa de nuevo los 12.000 y que, aunque es anecdótico, hay pueblos del alfoz que no crecen como Cabrerizos, que perdió un habitante. En el caso contrario, Tejeda y Segoyuela llega a los 100 habitantes.

En cuanto a los municipios más pequeños de Salamanca, La Bastida se coloca como pueblo con menos población al tener solo censados 22 habitantes, el año anterior tenía 23. Un puesto que ha quitado a Villasdardo, que ha pasado de 22 habitantes a 24 y a Cilleros de la Bastida, que de 22 censados ha pasado a 25.