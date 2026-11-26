La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la posible presencia de fragmentos de vidrio en varios productos elaborados con frutos secos, semillas y mezclas para picoteo comercializados por diferentes marcas en España.

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La incidencia, comunicada por las autoridades sanitarias de Cataluña a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), afecta a productos de Auchan, El Corte Inglés, Lidl, Borges, Alipende, Carrefour y Medina.

Entre los alimentos afectados figuran mezclas de frutos secos, pipas de girasol peladas, cócteles para picoteo y productos para ensaladas, con distintos lotes y fechas de consumo preferente.

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La distribución inicial se ha producido en gran parte del territorio nacional, por lo que las autoridades autonómicas están verificando la retirada de los productos afectados de los establecimientos.

La alerta afecta a los siguientes productos y lotes: Auchan: Mix Sprint & Go (40 gramos): lotes 1127091, con fecha de consumo preferente del 12/12/2026, y 1128091, del 15/03/2027.

El Corte Inglés: mix para ensalada con bayas de goji (250 gramos): lote 112747, con fecha de consumo preferente del 22/01/2027. Pipa de girasol peladas fritas (125 gramos): lotes 1127555 (03/02/2027), 1128181 (17/03/2027) y 1128258 (28/03/2027). Cóctel fiesta (400 gramos): lote 1128079, con fecha del 16/03/2027. Pipas de girasol peladas (250 gramos): lote 1128238, con fecha del 28/03/2027.

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Lidl: pipa de girasol frita (200 gramos): lotes 1127796 (10/03/2027), 1128182 (17/03/2027) y 1127704 (20/02/2027).

Borges: natura Mix Antiox (35 gramos): lotes 1127306 (14/04/2027), 1127948 (10/06/2027) y 1127774 (19/05/2027). Select frutos secos (Mix Ensaladas) (1 kilo): lote 1127445, con fecha de consumo preferente del 23/07/2027.

Alipende: frutos secos (pipa pelada cruda) (200 gramos): lote 1127465, con fecha del 16/01/2027. Cóctel Bolero (225 gramos): lote 1127790, con fecha del 28/01/2027. Pipas peladas fritas (200 gramos): lote 1127868, con fecha del 09/02/2027. Mix picoteo (250 gramos): lote 1128041, con fecha del 09/02/2027.

Carrefour: pipas de girasol natural peladas (200 gramos): lotes 2100700 (18/02/2027), 2100768 (01/03/2027) y 2100901 (05/04/2027). Producto en bolsa de 140 gramos: lotes 1127427, con fecha del 17/07/2027, y 1127901, del 03/09/2027.

Medina: Mixtus Party (200 gramos): lote 1127780, con fecha de consumo preferente del 21/02/2027.

La AESAN recomienda a los consumidores que tengan alguno de estos alimentos en casa que se abstengan de consumirlos y comprueben los lotes indicados en la alerta.