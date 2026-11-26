La Junta de Castilla y León pretende adelantar a este año la publicación de la nueva convocatoria de ayudas al alquiler para agilizar su resolución y que los beneficiarios puedan recibirlas lo antes posible. Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ha confirmado que las subvenciones incorporarán cambios para adaptarse al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Vox.

Publicidad Publicidad

Según ha recogido Ical, Fernández Carriedo ha explicado, tras el Consejo de Gobierno, que el objetivo es publicar la convocatoria antes de que termine el año y mantener la cobertura para todas las personas que cumplan las condiciones establecidas.

Según Ical una de las principales novedades estará en los requisitos de acceso, que se adaptarán a lo recogido en el pacto entre ambas formaciones en materia de prioridad nacional y arraigo "real, duradero y verificable".

Publicidad Publicidad

El consejero ha señalado que la Junta quiere cumplir los compromisos incluidos en el acuerdo de gobierno y ha avanzado que los solicitantes dispondrán de un plazo, habitualmente de un mes, para reunir la documentación necesaria y presentar sus solicitudes una vez publicada la convocatoria.