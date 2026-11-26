Más de 302.000 salmantinos están llamados a las urnas este domingo, 29 de noviembre, en las Elecciones Generales. En concreto, serán 302.615 los electores que podrán ejercer su derecho al voto en la provincia, para lo que se ha preparado un amplio dispositivo de seguridad y organización en el que participarán 1.067 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

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La subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López, acompañada por la secretaria general de la Subdelegación, Miriam Vicente, y el vicesecretario general, Óscar García, ha presentado este jueves los detalles del operativo electoral, que contará con efectivos de la Guardia Civil (613), Policía Nacional (206) y policías locales (248).

Durante su comparecencia, López ha detallado que la provincia dispondrá de 633 mesas electorales distribuidas en 459 locales, de los que 62 estarán ubicados en la capital y 397 en el resto de municipios. En total, el dispositivo abarcará los 362 municipios salmantinos, divididos en 374 distritos y 530 secciones.

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Para garantizar el desarrollo de la jornada, también se han designado 1.899 ciudadanos como miembros titulares de mesa, además de 36 integrantes de las juntas electorales, 513 representantes de la Administración y 60 trabajadores de la Subdelegación del Gobierno. Asimismo, se pondrán a disposición de los representantes de la Administración 152 dispositivos electrónicos para la transmisión de los datos electorales.

Uno de los datos destacados de la organización de estos comicios es la impresión y distribución de 2.516.000 papeletas. De ellas, 2.157.400 corresponden a las nueve candidaturas proclamadas al Congreso de los Diputados y 358.600 a la papeleta del Senado, que recoge las seis candidaturas que concurren a estas elecciones.

En cuanto al voto por correo, 9.819 salmantinos han solicitado esta modalidad, 6.603 de forma presencial y 3.216 por vía telemática. El plazo para depositar el voto se ha ampliado hasta las 14:00 horas de este jueves, 26 de noviembre.

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Nueve personas solicitan el kit de voto accesible La accesibilidad es otro de los aspectos contemplados en el dispositivo electoral. Según ha explicado Rosa López, nueve personas con discapacidad visual han solicitado el kit de votación accesible: ocho para recibirlo en su domicilio y una para utilizarlo en una mesa electoral de la capital, donde ya se ha previsto la correspondiente asistencia técnica.

La subdelegada ha insistido en la importancia de seguir avanzando para que "nada impida que una persona que quiera ejercer su derecho a voto no lo haga por falta de medios y limitaciones físicas de los espacios".

Además, la Subdelegación del Gobierno, ha habilitado un servicio de transporte adaptado con personal de apoyo para las personas con movilidad reducida o dificultades para desplazarse hasta su colegio electoral. Los interesados pueden solicitarlo a través del teléfono 923 22 22 22.

También se han recibido cinco solicitudes de transporte de electores procedentes de entidades de ámbito territorial inferior al municipio: dos correspondientes a localidades del municipio de Ciudad Rodrigo, otras dos de Béjar y una de Castillejo de Martín Viejo.

El censo electoral de la provincia alcanza los 302.615 electores, de los que 268.150 residen en España y 34.465 en el extranjero. La cifra supone un incremento de 2.113 personas respecto a las últimas elecciones generales de 2023, cuando estaban llamados a votar 300.502 salmantinos.

Además, 7.051 electores podrán votar por primera vez en unos comicios generales.

Vigilancia ante posibles incidencias y dudas sobre el voto La comparecencia también ha servido para abordar algunas de las dudas surgidas en torno a la seguridad y las garantías del proceso electoral. Preguntada por la posibilidad de que se produzcan incidencias o irregularidades, Rosa López ha reconocido que pueden existir errores, incluidos los de carácter humano.

Respecto a la posible presencia de bultos sospechosos en las inmediaciones de los colegios electorales, la subdelegada ha asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán pendientes durante toda la jornada y actuarán ante cualquier objeto que pueda resultar sospechoso.

Otro de los asuntos abordados ha sido el funcionamiento del sistema de identificación mediante códigos QR y los dispositivos de lectura. Según ha explicado López, el lector utilizado para comprobar los códigos no necesita conexión a internet y tampoco almacena datos. La conexión sí será necesaria en el teléfono de la persona que quiera realizar la consulta y generar el código correspondiente.