La Audiencia Provincial de Salamanca ha absuelto al acusado de agredir brutalmente a un hombre con un 95% de discapacidad en las inmediaciones del club El Sol, en Pedrosillo el Ralo, durante la madrugada del 27 de enero de 2024.

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Según recoge la sentencia, la víctima recibió un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente después de abandonar el establecimiento junto a otro hombre. El impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico grave, por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones.

El perjudicado permaneció 81 días hasta la estabilización de sus lesiones y conserva secuelas permanentes, entre ellas material de osteosíntesis en el cráneo, cefaleas postraumáticas y un perjuicio estético moderado.

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Durante el juicio, uno de los aspectos determinantes fue la declaración contradictoria del acompañante de la víctima, quien inicialmente señaló al acusado ante la Guardia Civil, aunque posteriormente aseguró que desconocía quién había cometido la agresión.

El tribunal también analizó las marcas que el acusado presentaba en los nudillos y las manifestaciones atribuidas a su padre, pero concluyó que estos indicios no eran suficientes para acreditar su participación.

La Fiscalía solicitaba seis años de prisión, una orden de alejamiento de ocho años y una indemnización de 18.770 euros para la víctima.

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