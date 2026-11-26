Un hombre de unos 50 años ha resultado herido este jueves en un accidente de tráfico registrado en la carretera CL-517, a la altura del kilómetro 43, en Villar de Peralonso.

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El suceso se ha producido a las 08:14 horas, cuando dos turismos han colisionado por alcance contra un camión. Según la información facilitada por el 112, el herido se encontraba consciente y se quejaba de un golpe en el pecho.

Hasta el lugar del accidente ha acudido la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia para atender al herido.