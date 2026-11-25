La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de cobre en transformadores e instalaciones eléctricas de explotaciones agrícolas de cinco provincias de Castilla y León, entre ellas Salamanca. La operación se ha saldado con cuatro detenidos y una persona investigada por su presunta implicación en 32 delitos de robo con fuerza, pertenencia a organización criminal y receptación.

Publicidad Publicidad

Los integrantes del grupo sustraían cobre del interior de transformadores y del cableado eléctrico de instalaciones vinculadas al riego agrícola, provocando importantes daños materiales y dejando explotaciones sin posibilidad de realizar los riegos necesarios para sus cultivos.

La investigación, desarrollada por el Equipo ROCA Norte de la Guardia Civil, permitió identificar a los presuntos responsables y esclarecer un total de 32 robos cometidos en explotaciones agrícolas de Ávila, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

Publicidad Publicidad

Dos de los detenidos fueron interceptados en la autovía A-6 tras cometer un nuevo robo en una explotación agrícola de la provincia de Ávila. Posteriormente, otros dos integrantes del grupo fueron detenidos en Arévalo.

Los hechos investigados afectaban a instalaciones agrícolas, donde la sustracción de cobre de transformadores y cableado eléctrico no solo ocasionaba pérdidas económicas por los materiales robados y los desperfectos provocados, sino que también comprometía el funcionamiento de los sistemas de riego.

La actuación de la Guardia Civil ha permitido esclarecer 32 hechos delictivos y poner a disposición de la investigación a cinco personas, cuatro detenidas y una investigada, por su presunta relación con los robos y las actividades vinculadas al grupo criminal.